السعودية تجلي مواطنيها ومواطني 12 دولة من السودان

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صرحت مصادر سعودية مسؤولة بأنه تم إجلاء مواطني المملكة العربية السعودية من جمهورية السودان وعددٍ من مواطني الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، من بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، وذلك تنفيذا لتوجيهات من القيادة السعودية.وأوضحت المصادر أن عملية الإجلاء تم تنفيذها بواسطة القوات البحرية الملكية السعودية، وبدعم من مختلف أفرع القوات المسلحة.وبلغ عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم من السودان 91، فيما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم من مواطني الدول الأخرى 66 شخصاً، من كل من الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو.وأضافت المصادر أن السلطات السعودية عملت على توفير كل الاحتياجات الأساسية لأولئك المواطنين الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.