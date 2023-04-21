واشنطن تطلب من سيول ضمان عدم قيام الشركات الكورية بسد النقص في الرقائق في الصين

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قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس الأحد نقلا عن صحفية فاينانشال تايمز البريطانية إن الولايات المتحدة قد طلبت من كوريا الجنوبية التأكد من أن شركات الرقائق الكورية لن تملأ أي فجوة في عرض الرقائق في الصين إذا فرضت بكين حظرا على مبيعات شركة تصنيع رقائق الذاكرة الأمريكية "ميكرون تكنولوجي".وأضافت الوكالة أن هذا الطلب تم تقديمه للجانب الكوري في أثناء المشاورات التي جرت بين البيت الأبيض الأمريكي ومكتب الرئاسة الكورية حول زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" للولايات المتحدة.ويأتي هذا الطلب وسط مراجعة أمنية صينية لمنتجات ميكرون المباعة في الصين، حيث تعتبر الولايات المتحدة هذه المراجعة بمثابة انتقام من اللوائح الأمريكية الخاصة بأشباه الموصلات ضد الشركات الصينية.الجدير بالذكر أن حصة سوقي الصين وهونغ كونغ من إجمالي مبيعات شركة "مايكرون تكنولوجي" الأمريكية البالغة 30.8 مليار دولار تصل إلى 25%.وطلبت الحكومة الأمريكية من نظيرتها الكورية منع شركتي "سام سونغ" و"إس كي هاينكس" الكوريتين من توسيع حجم مبيعاتهما من الرقائق للصين، إذا فرضت الصين حظرا على مبيعات شركة "مايكرون" الأمريكية.ولم تعلق السفارة الكورية لدى واشنطن وشركة "سام سونغ" بعد على الطلب الأمريكي، فيما قالت شركة "إس كي هاينكس" إنها لم تتلق أي نوع من الطلب بهذا الشأن من الحكومة الكورية.