البنك المركزي الكوري يستبعد مناقشة مقايضة العملات في القمة بين يون وبايدن

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استبعد محافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، أن تتم مناقشة مسألة تبادل العملات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال محادثات القمة بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن".وقال محافظ البنك المركزي الكوري للصحفيين إنه لا يتوقع طرح هذا الموضوع خلال القمة، موضحا أن مقايضة العملات ليست مشكلة يجب حلها بشكل عاجل.وشدد "ري" على أن كوريا الجنوبية هي حاليا دولة دائنة، وقال إن استمرار الإشارة إلى مقايضة العملات سيعطي الانطباع بوجود مشكلة في سوق العملات الأجنبية لديها.ومن ناحية أخرى، رفض محافظ البنك المركزي الكوري التكهنات بأن معدلات الإقراض التي تقل عن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي تتعارض مع السياسات النقدية المتشددة التي يتبعها البنك حاليا. وقال "ري" إن السياسات بشكل عام لها تأثير التشديد المقصود، ويبقى أن ننتظر لنرى كيف سيؤثر ذلك على التضخم. وتوقع "ري" أن تقوم الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، برفع سعر الفائدة القياسي عدة مرات.