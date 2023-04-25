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السياسية

الرئيس الكوري يقول إنه ليس على اليابان أن تركع اعتذارا عن مخالفاتها قبل 100 عام

Write: 2023-04-25 10:18:34

الرئيس الكوري يقول إنه ليس على اليابان أن تركع اعتذارا عن مخالفاتها قبل 100 عام

Photo : YONHAP News


قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إنه لا يمكنه الاتفاق مع أولئك الذين يعتقدون أنه يجب على اليابان أن تركع اعتذارا عما ارتكبته قبل 100 عام.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" نُشرت أمس الاثنين، حيث تحدث الرئيس الكوري عن سياسات حكومته تجاه اليابان، وقال إنه يجب على كوريا أن تترك الحديث عن المخالفات التي ارتكبتها اليابان خلال حكمها الاستعماري الذي دام 35 عاما لشبه الجزيرة الكورية، وأضاف أنه ظل واضحا بشأن أفكاره حول هذه المسألة خلال حملاته الانتخابية الرئاسية. كما شدد يون على أن المخاوف الأمنية لكوريا الجنوبية ملحة للغاية، مما يوجب عدم إعاقة التعاون مع اليابان.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه خلال المقابلة التي استمرت 90 دقيقة تقريبا، قال يون إن أوربا شهدت عدة حروب في المائة عام الماضية، لكن الدول المتحاربة وجدت طرقا للعمل معا من أجل المستقبل.



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