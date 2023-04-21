يون يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

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وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا للولايات المتحدة.وهبطت طائرة الرئاسة الكورية التي كانت تقل يون والوفد المرافق له في حوالي الساعة 1:10 من بعد ظهر أمس الاثنين في قاعدة "أندروز" في "ماريلاند"، بالقرب من واشنطن، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس كوري جنوبي للولايات المتحدة منذ 12 عاما، أي منذ زيارة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في عام 2011.وكان في استقبال الرئيس يون عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن في ذلك السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية "فيليب غولدبرغ"، ومنسق مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "كورت كامبل".ومن المقرر أن يعقد يون محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" غدا الأربعاء، كما سيلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي يوم الخميس. ويتضمن جدول أعمال زيارة الرئيس الكوري أيضا زيارة للنصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين، وحضور منتدى في معهد "إم آي تي" للتكنولوجيا، وإلقاء خطاب سياسي في كلية "كينيدي" بجامعة "هارفارد".وخلال هذه الرحلة سيحضر يون أيضا منتديات للأعمال وبعض الفعاليات جنبا إلى جنب مع الوفد المرافق له المكون من كبار رجال الأعمال الكوريين الذي يضم 122 عضوا. وسوف يعود يون إلى سيول يوم 29 أبريل.