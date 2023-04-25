البيت الأبيض يقول إن يون وبايدن سيناقشان الردع الموسع

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الرئيسين الكوري والأمريكي سيناقشان سبل زيادة تعزيز الردع الأمريكي الموسع في قمتهما المقرر عقدها غدا الأربعاء.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الصحافة الأجنبية التابع لوزارة الخارجية في واشنطن، اليوم الثلاثاء.وقال "كيربي" إن موضوع الردع الأمريكي الموسع وسبل تحسينه وتعزيزه سيكون محوريا في قمة الرئيس "جو بايدن" مع الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول".وأضاف أن سيول وواشنطن تشتركان في المخاوف بشأن الوضع في كوريا الشمالية، مؤكدا على أن هدف الولايات المتحدة النهائي هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.وحول إمكانية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا من قبل كوريا الجنوبية، قال مسؤول مجلس الأمن القومي الأمريكي إن هذا يرجع إلى كوريا، معربا عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها سيول حتى الآن إلى كييف والتي بلغت 250 مليون دولار، وكذلك إدانتها المستمرة للعدوان الروسي.