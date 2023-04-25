وصول المواطنين الكوريين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى السعودية

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تم إجلاء 30 مواطنا كوريا من السودان الذي يعاني من الحرب الأهلية حاليا، وتم نقلهم إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرة عسكرية.وقال تقرير بثته قناة "العربية" السعودية الإخبارية، أمس الاثنين، إن طائرة نقل عسكرية كورية جنوبية من طراز "سي 130" تقل 28 مواطنا كوريا قد وصلت إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في الساعة 3:15 مساء، قادمة من مطار بورتسودان.وأظهرت لقطات بثتها القناة وصول الطائرة، التي كان في استقبالها سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة العربية السعودية "بارك جون يونغ" والقنصل الكوري العام في جدة "هان بيونغ جين".وبحسب المكتب الرئاسي في سيول، غادر المواطنون الكوريون العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد وسافروا برا إلى بورتسودان، وهي مدينة ساحلية في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، حيث استقلوا الطائرة "سي 130"، وبعد ذلك سيستقلون طائرة نقل أكبر من طراز "كيه سي 330" للتوجه إلى قاعدة سيول الجوية جنوبي العاصمة.