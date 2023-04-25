كوريا والولايات المتحدة تفرضان عقوبات متزامنة على كوريا الشمالية

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فرضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عقوبات متزامنة على فرد كوري شمالي متورط في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل للنظام الكوري الشمالي، من خلال أنشطة إلكترونية غير قانونية.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الاثنين إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد قررتا إضافة اسم "شيم هيون سوب" المسؤول في مؤسسة "كوانغ سون" المصرفية الكورية الشمالية، إلى قوائم العقوبات الخاصة بهما. ويُتهم "شيم" بغسل أموال غير مشروعة حصل عليها قراصنة كوريون شماليون يقيمون في الخارج بهويات مزيفة، بالإضافة إلى تزويدهم بدعم مالي.وتعتقد حكومة كوريا الجنوبية أن "شيم" متورط في الحصول على أموال لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النووية والصواريخ، وذلك من خلال غسيل الأموال.وتمثل هذه الخطوة الأخيرة العقوبة السادسة من جانب واحد بواسطة كوريا الجنوبية منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول" في شهر مايو من العام الماضي، كما أنها المرة الأولى التي تفرض فيها سيول وواشنطن عقوبات مستقلة متزامنة على نفس الهدف في قطاع الإنترنت.