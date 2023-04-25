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الاقتصادية

0.3% نموا في الاقتصاد الكوري في الربع الأول بفضل الاستهلاك الخاص

Write: 2023-04-25 11:02:01

0.3% نموا في الاقتصاد الكوري في الربع الأول بفضل الاستهلاك الخاص

Photo : YONHAP News


نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل بلغ 0.3% خلال الربع الأول من هذا العام بعد انكماشه في الربع السابق.
ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، نما الناتج المحلي الإجمالي الكوري بنسبة 0.3% خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع الأسبق.
وأوضح البنك المركزي أن الاقتصاد الكوري تمكن من الانتعاش في الربع الأول بعد انكماشه بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، بسبب تباطؤ الصادرات.
وأرجع البنك المركزي ذلك الانتعاش إلى ارتفاع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5%. وقد زادت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 3.8%، بينما نمت الواردات بنسبة 3.5% خلال هذه الفترة.
وارتفع الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.8% في المائة في الربع الأول هذا العام مقارنة بالربع الأسبق.
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