نتفليكس تعلن عن خطة لاستثمار 2.5 مليار دولار في كوريا الجنوبية

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أعلنت خدمة البث الأمريكي" نتفليكس" عن خطة لاستثمار 2.5 مليار دولار في كوريا الجنوبية على مدى السنوات الأربع القادمة لإنتاج مسلسلات وأفلام وعروض نصية كورية.وجاء هذا الإعلان خلال لقاء الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس "تيد ساراندوس" في دار ضيافة الرئيس الأمريكي في واشنطن "بلير هاوس"، أمس الاثنين، حيث يقيم الرئيس "يون" هناك لمدة أربعة أيام خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة والتي تستغرق أسبوعا.وخلال اللقاء، أعلن "ساراندوس" عن خطة الاستثمار التي رحب بها الرئيس يون قائلاً إنها ستكون فرصة كبيرة لأعمال المحتويات الكورية الجنوبية وللمبدعين ولنتفليكس.ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس إن شركته تمكنت من اتخاذ هذا القرار بسبب ثقتها في صناعة المحتويات الكورية، كما ساهم دعم الرئيس يون القوي وعاطفته لصناعة الترفيه المحلية والكيبوب في اتخاذ هذا القرار.