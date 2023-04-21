افتتاح مهرجان بوسان الدولي الـ40 للأفلام القصيرة

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افتتحت الدورة الأربعون من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة أمس، والتي ستستمر لمدة أسبوع تحت عنوان "السينما والتراث".وسوف يتم في دورة هذا العام عرض 146 فيلما من 39 دولة حول العالم، وذلك في قاعة السينما وهي المسرح الرئيسي للمهرجان، وغيرها من دور السينما المنتشرة في مدينة بوسان.وفي حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم في قاعة السينما في الساعة السابعة من مساء أمس، قدم عدد من الفنانين المشاهير بمن فيهم مغني الراب الكوري "جيتونغ"، عروضا رائعة.وفي جلسة الدولة الضيف لهذا العام، سيتم عرض 14 فيلما أمريكيا قصيرا، من بينها أفلام "تشارلي شابلن" و"باستر كيتون"، وهما من أهم المخرجين والممثلين في الأيام الأولى من تاريخ السينما العالمية.واحتفالا بعيد المهرجان الأربعين، سيمكن للزوار مشاهدة الأفلام الفائزة بجوائز في الدورات السابقة، بما في ذلك فيلم "لحظة خيالية " الذي فاز بجائزة أفضل الأفلام في الدورة الثلاثين في عام 2013، كما ستقام مائدة مستديرة للحوار بمشاركة عدد من المخرجين الفائزين في الدورات السابقة.علاوة على ذلك، ستقام فعاليات متعددة، مثل معرض للصور والمعلومات ذات الصلة، و"يوم العودة للوطن" الذي يتم فيه دعوة المسؤولين الذين شاركوا في الدورات السابقة.أما في حفل الاختتام الذي سيقام في الأول من شهر مايو القادم فسوف يتم الإعلان عن 13 فيلما فازت بجوائز هذا العام في 4 مجالات بما في ذلك التنافس الدولي، والتنافس المحلي.