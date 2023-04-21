الصحافة اليابانية تتوقع تصريف المياه الملوثة من فوكوشيما إلى البحر في يوليو

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قالت تقارير صحفية نشرتها وسائل الإعلام اليابانية إن عملية حفر نفق يبلغ طوله كيلومترا واحدا ليتم من خلاله تصريف المياه الملوثة بالإشعاع من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر قد انتهت تقريبا، بحيث سيكون بالإمكان بدء عملية التصريف في شهر يوليو القادم.جاء ذلك على الرغم من بقاء العوامل التي تولّد المياه الملوثة في أماكن مختلفة داخل محطة فوكوشيما النووية.وردا على ذلك، زارت إحدى الجماعات الكورية لحماية البيئة العاصمة اليابانية "طوكيو"، حيث أعربت عن المعارضة لخطة الحكومة اليابانية ومؤسسة طوكيو للكهرباء لتصريف المياه الملوثة، وقالت إنه لم يتم حل مشكلة الإشعاع في محطة الطاقة النووية في فوكوشيما حتى الآن، ورغم ذلك تمضي خطة تصريف المياه الملوثة قدما.ورغم أن الجماعة المدنية الكورية رسالة الاحتجاج إلى كل من وزارة الاقتصاد والصناعة ومؤسسة طوكيو الكهربائية، إلا أن الوزارة رفضت تسلم الرسالة بحجة عدم تحديد موعد مسبقا.ومن المتوقع أن يتم تعزيز التضامن بين الجماعات المدنية الكورية واليابانية احتجاجا على خطة تصريف المياه الملوثة.