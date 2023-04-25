إجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين من السودان

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تم إجلاء حوالي 30 مواطنا كوريا جنوبيا من السودان الذي مزقته الحرب، وهم في طريقهم الآن إلى كوريا الجنوبية في مهمة أطلق عليها اسم "عملية الوعد".وأفاد المكتب الرئاسي الكوري بأن 28 كوريا جنوبيا غادروا العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد، وسافروا برا إلى مدينة "بورتسودان" الساحلية في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، حيث استقلوا طائرة نقل عسكرية كورية جنوبية من طراز "سي-130" التي توجهت إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.وقالت وزارة الدفاع الكورية أمس الثلاثاء إن من تم إجلاؤهم نُقلوا إلى طائرة نقل جوي أكبر من طراز "كي سي-330" أرسلها الجيش، وسوف يصلون إلى قاعدة سيول الجوية في جنوب العاصمة في حوالي الساعة الرابعة عصرا.وقد بثت قناة العربية التلفزيونية الإخبارية السعودية تغطية مباشرة للمواطنين الكوريين القادمين عبر الطائرة "سي-130" في جدة في الساعة 3:15 مساء.وأظهرت اللقطات المصورة وصول الطائرة، مع حضور سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة العربية السعودية "بارك جون يونغ" والقنصل العام في جدة "هان بيونغ جين" لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.وقد استقبل مسؤولون عسكريون سعوديون الوافدين، وقدموا لهم بعض المرطبات والورود كهدايا ترحيبية.