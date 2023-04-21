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الاقتصادية

آسيانا تستأنف رحلاتها بين إنتشون وتشانغ سا لأول مرة منذ 3 أعوام

Write: 2023-04-25 15:25:21Update: 2023-04-25 15:30:34

آسيانا تستأنف رحلاتها بين إنتشون وتشانغ سا لأول مرة منذ 3 أعوام

Photo : YONHAP News

تم استئناف الرحلات الجوية التي تقوم بتشغيلها شركة آسيانا الكورية للخطوط الجوية بين مدينتي "إنتشون" الكورية و"تشانغ سا" الصينية لأول مرة منذ 3 أعوام بعد وقفها بسبب جائحة كورونا.
ومع إعادة تشغيل الرحلات الجوية التي يقبل عليها السياح عادة، تتوقع دوائر الطيران المدنية والسفر انتعاش الرحلات إلى الصين بشكل فعلي.
وقالت الشركة الكورية اليوم إن طائرة ركاب تابعة لها أقلعت من مطار إنتشون الدولي في الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة والثلاثين من مساء أمس، ووصلت إلى مطار "تشانغ سا" الدولي بعد حوالي ثلاث ساعات، وكان على متن الطائرة التي تتسع لـ298 راكبا، 199 مسافرا، لتصل نسبة الإشغال إلى حوالي 67%. 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل رحلات بين مطاريْ إنتشون وتشانغ سا منذ 3 سنوات وشهرين، أي منذ شهر فبراير من عام 2020 الذي تفشت فيه جائحة كورونا في كوريا فعليا.  
وتخطط آسيانا لتشغيل رحلات بين المطارين 4 مرات أسبوعيا، كما تخطط لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري "كيم بو" الكوري، و"بكين" الصيني 7 مرات أسبوعيا، وزيادة عدد الرحلات بين "إنتشون" و"بودونغ" من 7 مرات إلى 14 مرة أسبوعيا.
وتوقع مسؤول في الشركة الكورية أن يمثل استئناف الرحلات الجوية بين إنتشون وتشانغ سا نقطة انطلاق لتعافي حركة السفر إلى الصين.
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