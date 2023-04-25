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السياسية

وصول طائرة إجلاء المواطنين الكوريين من السودان إلى قاعدة سيول الجوية

Write: 2023-04-25 16:54:11Update: 2023-04-25 17:29:13

وصول طائرة إجلاء المواطنين الكوريين من السودان إلى قاعدة سيول الجوية

Photo : YONHAP News


وصلت طائرة النقل العسكرية التي تقل 28 مواطنا كوريا جنوبيا الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى قاعدة سيول الجوية في حوالي الساعة 4 مساء اليوم الثلاثاء.
ووفقا لما صرحه المكتب الرئاسي، غادرت مجموعة المواطنين الذين تم إجلاؤهم من العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد وسافرت بالحافلة إلى مدينة "بورتسودان"، الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. وفي اليوم التالي، استقلت المجموعة طائرة نقل من طراز "سي-130" نقلتهم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية،
ومن هناك، استقلت المجموعة طائرة نقل من طراز "كيه سي-330" للعودة إلى كوريا الجنوبية.
وقد صرح المكتب الرئاسي في وقت سابق بأن اثنين من أصل 28 سيبقون في المملكة العربية السعودية، لكنهما غيرا رأيهما في اللحظات الأخيرة وقررا العودة إلى كوريا الجنوبية.
وتأتي عملية الإجلاء، التي سميت باسم "عملية الوعد"، وسط تصاعد القتال بين الجماعات العسكرية المتناحرة في السودان.
وتخطط الحكومة لتزويد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالفحوصات الطبية وأشكال الدعم الأخرى مثل أماكن الإقامة.
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