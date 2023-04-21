الحكومة الكورية تقدم دعما للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان

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تخطط الحكومة الكورية لتدابير دعم للمواطنين الكوريين الجنوبيين البالغ عددهم 28، والذين تم نقلهم جوا من السودان الذي يعاني من حرب أهلية، وقد وصلوا إلى سيول بعد ظهر أمس الثلاثاء.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" إن الوزارة سوف توفر أماكن للإقامة ووسائل للنقل كما ستقدم وزارات الصحة وغيرها من الجهات الحكومية أيضا مساعدات ذات صلة، مثل علاج للصدمات واستشارات نفسية.وحول عملية الإجلاء، قال "إيم" إنه تم تبادل المعلومات الاستخباراتية وأجريت مشاورات مع دولة الإمارات العربية المتحدة والحلفاء الرئيسيين مثل فرنسا، منذ اندلاع الصراع في السودان.وإلى جانب التعاون مع الشركاء الأجانب، أضاف أن المكتب الرئاسي ووزارتي الخارجية والدفاع قد ظلوا يعملون جميعا كفريق واحد لإخراج المواطنين الكوريين الجنوبيين بسرعة وأمان من هناك.وبالنسبة للشخص الكوري الوحيد المتبقي في السودان، قال المتحدث إنه يحمل الجنسية السودانية ويرغب بشدة في البقاء هناك.