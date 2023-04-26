زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب المياه قبالة دونغ هيه

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ضرب زلزال بلغت قوته 3.5 درجة بمقياس ريختر المياه قبالة مدينة "دونغ هيه" الساحلية في كوريا الجنوبية بعد ظهر أمس الثلاثاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الزلزال وقع فى البحر على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة "دونغ هيه" في مقاطعة "كانغ وان" فى الساعة 3:55 مساء.وأشار التقرير إلى أنه لم تحدث أضرار جسيمة بسبب ذلك الزلزال. وأضاف أنه تم رصد ما مجموعه 17 زلزالا، بما في ذلك زلازل صغيرة، في تلك المنطقة البحرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، منذ الإبلاغ عن زلزال قوته 1.7 درجة في الساعات الأولى من يوم الأحد.ومع ذلك، فإن الأحداث الزلزالية تزداد قوة حيث بلغ آخرها 3.5، وهو ثاني أقوى الزلازل حتى الآن هذا العام من بين جميع الزلازل التي ضربت شبه الجزيرة الكورية أو المياه القريبة منها. وكان أقواها زلزال بلغت قوته 3.7 درجة ضرب المياه قبالة منطقة "كانغ هوا" في مدينة "إنتشون" يوم 9 يناير.ومن بين 32 زلزالا هذا العام بقوة تزيد عن درجتين، كان 28 زلزالا أقل من 3 درجات، في حين تراوحت قوة أربعة منها بين 3 و4 درجات.