سفير كوريا يسلم رسالة من يون إلى الرئيس الصيني لزيارة سيول هذا العام

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سلم سفير كوريا الجنوبية لدى الصين "تشونغ جيه هو" رسالة من الرئيس "يون صوك يول" إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" تتضمن دعوة لزيارة كوريا الجنوبية خلال هذا العام، من أجل تسهيل التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين.وبحسب سفارة سيول في بكين، نقل السفير "تشونغ" الرسالة في أثناء تسليم أوراق اعتماده إلى الرئيس الصيني أول من أمس الاثنين. وتضمنت رسالة يون أيضا تحياته إلى شي، وطلبه استمرار الاهتمام والدعم للشركات الكورية الجنوبية العاملة في الصين.وردا على ذلك، رحب الرئيس الصيني بالسفير الكوري الجديد، وأعرب عن أمله في نجاحه في مهمته.وجاءت رسالة الرئيس الكوري وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين بشأن تصريحات الرئيس يون الأخيرة حول تايوان.وقد التزمت إدارة يون بالموقف القائل إن دور الصين قد حان لأن يقوم رئيسها بزيارة إلى كوريا تماشيا مع البروتوكولات الدبلوماسية.وقد عقد يون وشي قمتهما الأولى في نوفمبر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.