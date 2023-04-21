الشركات الأمريكية تستثمر 5.9 مليار دولار في كوريا الجنوبية

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كشفت شركة "كورنينغ" الأمريكية عن خطة لاستثمار 1.5 مليار دولار في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في اجتماع مائدة مستديرة للأعمال، عُقد اليوم الأربعاء في واشنطن بحضور الرئيس الكوري "يون صوك يول".وقال "تشيه سانغ موك" مساعد الرئيس الكوري للشؤون الاقتصادية في موجز صحفي اليوم إن إجمالي قيمة الاستثمارات الأمريكية التي وعدت بها الشركات الأمريكية في غضون يومين من بدء زيارة الرئيس "يون" للولايات المتحدة، قد بلغ 5.9 مليار دولار.وكانت شركة "نتفليكس" قد كشفت عن خطة لاستثمار 2.5 مليار دولار في إنتاج المحتويات الكورية، كما وعدت 6 شركات أمريكية أخرى باستثمار 1.9 مليار دولار في كوريا الجنوبية.وأعرب "تشيه" عن توقعات بأن تكشف المزيد من الشركات الأمريكية الأخري عن خطط لاستثمار أموالها في كوريا الجنوبية.وفي اليوم الثاني من زيارة الرئيس الكوري "يون" لواشنطن، تم تركيز جدول أعماله على الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة تعزيز التعاون في مجال الصناعات المتطورة والحديثة، حيث عُقد اجتماعٌ جمع بين كبار رجال الأعمال الكوريين والأمريكيين.وشارك في هذا الاجتماع من الجانب الكوري 11 رجل أعمال، بمن فيهم رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، ورئيس مجموعة شركات "إس كي، ورئيس مجموعة شركات "هيون ديه موتورز"، ورئيس مجموعة شركات "إل جي".أما الجانب الأمريكي فمثله 11 رجل أعمال أيضا، بمن فيهم رئيس شركة "كوالكوم"، ورئيس شركة "بوينغ"، ورئيس شركة "كورنينغ".وخلال لقائه مع الشخصيات الرئيسية في الصناعات الأمريكية، قال الرئيس "يون" إن الحكومة الكورية سوف تخفف القيود وتقدم دعما ضريبيا خاصا للاستثمارات الأمريكية.