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الاقتصادية

توقعات التضخم في كوريا تنخفض إلى أقل مستوى منذ 11 شهرا

Write: 2023-04-26 11:57:02Update: 2023-04-26 12:06:03

توقعات التضخم في كوريا تنخفض إلى أقل مستوى منذ 11 شهرا

Photo : YONHAP News

تراجعت توقعات التضخم في كوريا الجنوبية  للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل الجاري بفضل انخفاض أسعار النفط الخام العالمية.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ معدل التضخم المتوقع الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار على مدى الـ12 شهرا التالية، 3.7% في شهر أبريل، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق، مسجلا بذلك أقل مستوى منذ 11 شهرا، أي منذ شهر مايو من العام الماضي.
كما سجل التضخم المحسوس الذي يشير إلى معدل الارتفاع في أسعار المستهلكين المحسوسة خلال العام الماضي، 4.9%، بانخفاض نسبته 0.2% في أبريل مقارنة بالشهر السابق.
وأضاف التقرير أن مؤشر ثقة المستهلكين بلغ 95.1 نقطة في أبريل، بارتفاع مقداره 3.1 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.
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