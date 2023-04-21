مؤشر قيمة الصادرات الكورية ينخفض بنسبة 13.5% في مارس

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طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر قيمة الصادرات الكورية 133.28 نقطة في شهر مارس الماضي، بانخفاض نسبته 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر السادس على التوالي.وأرجع التقرير السبب في انخفاض مؤشر قيمة الصادرات إلى تراجع قيمة صادرات كوريا من أجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية والمنتجات الكيميائية، رغم زيادة صادرات معدات النقل.وأشار التقرير إلى أن مؤشر حجم الصادرات شهد انخفاضا أيضا بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 130.36 نقطة.أما مؤشر قيمة الواردات فسجل 167.04 نقطة في مارس بانخفاض نسبته 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع قيمة الواردات من المنتجات المعدنية وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية.وبلغ مؤشر صافي التجارة في السلع 83.01 نقطة في مارس، بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع قيمة الصادرات بدرجة أكبر من قيمة الواردات.