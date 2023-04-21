الرئيس يون يزور مقبرة أرلينغتون الوطنية الأمريكية

Photo : YONHAP News

بدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الثاني من زيارته الرسمية للولايات المتحدة، والتي تستغرق أسبوعا، بزيارة لمقبرة "أرلينغتون" الوطنية بالقرب من العاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء.وأشاد يون بأفراد الخدمة الأمريكية المدفونين في المقبرة مع تقديم إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، بينما أطلق حرس الشرف 21 طلقة تحية بالقرب من المقبرة.كما زار الرئيس الكوري غرفة عرض، وقدم لوحة تذكارية إحياء لذكرى أفراد الخدمة الأمريكية الذين قاتلوا في الحرب الأهلية الكورية مكتوبا عليها عبارة "لن ننسى أبدا ولن ننسى بعد الآن".وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الكورية "لي دو وان"، قال الرئيس يون إنه شعور خاص أن يقف في تلك المقبرة، حيث دُفن حوالي 220 ألف جندي كرسوا أنفسهم للحرية والسلام، معربا عن احترامه لهم نيابة عن الشعب الكوري الجنوبي.وقد رافق يون في تلك الزيارة السيدة الأولى "كيم كون هي" ووزير الخارجية "بارك جين" وسفير كوريا الجنوبية المعين حديثا لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ".