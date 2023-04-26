يون يمنح أعلى وسام عسكري لثلاثة من قدامى المحاربين الأمريكيين في الحرب الكورية

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منح الرئيس الكوري "يون صوك يول" أعلى وسام عسكري في كوريا الجنوبية لثلاثة من قدامى المحاربين الأمريكيين الذين قاتلوا في الحرب الأهلية الكورية.وفي بداية مأدبة غداء أقيمت أمس الثلاثاء في واشنطن للاحتفال بالذكرى السبعين على إقامة التحالف الثنائي بين كوريا والولايات المتحدة، منح الرئيس "يون" وسام "تيه غوك" للاستحقاق العسكري للعقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي "رالف باكيت"، والنقيب المتقاعد "إلمر رويس ويليامز"، كما منح هذا التكريم للراحل "بالدوميرو لوبيز" الملازم الأول في سلاح مشاة البحرية، الذي كان قد حصل أيضا على وسام الشرف الأمريكي عن أعماله خلال المعارك في إنتشون.وقال الرئيس يون إن الازدهار الملحوظ لكوريا الجنوبية ينبع من تضحيات وتفاني عدد لا يحصى من الشباب من الولايات المتحدة الذين قدموا تضحيات نبيلة من أجل بلد لم يعرفوه من قبل وشعب لم يلتقوا به قط، مع تكريس حياتهم فقط لحماية الحرية.وقال يون أيضا إنه لولا تضحيات المحاربين القدامى في الحرب الكورية، لما كانت كوريا الجنوبية اليوم موجودة. وأضاف أنه حتى في هذه اللحظة بالذات، يوجد حوالي 28 ألف جندي أمريكي مع القوات المسلحة الكورية من أجل الدفاع عن الحرية والسلام في كوريا الجنوبية.وتعهد يون بأن تفي كوريا بمسؤولياتها وتؤدي دورها في الدفاع عن الحرية والسلام على مستوى العالم، كما أعرب عن توقعاته بحدوث المزيد من التطوير للتحالف القوي مع الولايات المتحدة من خلال الثقة المتبادلة.