احتياطي النقد الأجنبي الكوري يقل عن المستوى الذي يوصي به صندوق النقد

تبين أن حجم احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية أقل من المستوى المناسب الذي يوصي به صندوق النقد الدولي، وذلك للعام الثالث على التوالي.كما تبين أيضا أن شبكة الأمان المالي في كوريا الجنوبية ليست لديها مشاكل كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار حجم احتياطي النقد الأجنبي الذي تمتلكه كوريا، ومقايضات العملات التي وقعتها كوريا مع الدول الأخرى، ونظام القروض المرن الذي يطبقه صندوق النقد الدولي على كوريا.ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولي، بلغ مؤشر تقييم كفاية احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية 97%، أي أقل من المستوى المناسب الذي يوصي به صندوق النقد الدولي، وهو ما يتراوح بين 100% و150%.وكان المؤشر الخاص بكوريا أقل من المستوى الذي يوصي به صندوق النقد الدولي في عامي 1998 و1999 بعد الأزمة المالية، ثم زاد ليتناسب مع المستوى الموصى به خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2019.وتراجع المؤشر مرة أخرى إلى مستوى أقل من 100% منذ عام 2000 وللعام الثالث على التوالي.وقال التقرير إن كوريا الجنوبية احتلت المركز الثالث من حيث الأمان المالي بعد الصين والهند من بين تسع دول آسيوية لم تنضم إلى مجموعة الدول العشر الكبرى، وهي الصين وكوريا وتايوان وسنغافوره والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين.