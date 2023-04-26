يون وبايدن يزوران النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين

Photo : YONHAP News

قام الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيارة للنصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين في واشنطن مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قبل إجراء محادثات القمة بينهما.ووضع الرئيسان باقات زهور وأبدوا التحية في النصب التذكاري مساء أمس الثلاثاء، وبصحبتهما السيدتان الأوليان "كيم كيون هي" و"جيل بايدن".ويُعد ذلك أول حدث يجري وجها لوجه بين الرئيسين منذ أن بدأ الرئيس يون زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة التي تستغرق أسبوعا، أول من أمس الاثنين.وتزامن ذلك الحدث مع الذكرى السبعين على تأسيس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكان فرصة واضحة لتعزيز الروابط بين الرئيسين قبل انعقاد القمة بينهما اليوم الأربعاء.