الرئيس الكوري يعرب عن أمله في إبرام تحالف فضائي مع الولايات المتحدة

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قال الرئيس يون صوك يول إنه سيتم تعزيز التعاون الفضائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليصبح تحالفا فضائيا.وأدلى الرئيس الكوري بهذا التصريح خلال زيارة لمركز "غودارد" لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا في "ماريلاند" بالقرب من العاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء، حيث قال أيضا إنه يمكن تحقيق كفاءة وتآزر أكبر في قطاع الفضاء من خلال التضامن والتعاون بين البلدين. وكان بصحبته في تلك الزيارة نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" حيث قاما معا بجولة في المركز. وأوضح يون أن كوريا الجنوبية ستطلق إدارة الفضاء الجوي الكورية، "كاسا"، وهي وكالة جديدة شبيهة بوكالة "ناسا" الأمريكية، من اجل الإشراف على اقتصاد الفضاء في كوريا. وأشار الرئيس الكوري إلى أن التعاون الفضائي بين البلدين سيتم تعزيزه ليصبح تحالفا فضائيا من خلال وكالتيْ "كاسا" و"ناسا". وأعرب يون أيضا عن أمله في أن تكتشف الوكالتان وتطلقان برامج بحث وتطوير مشتركة مع بناء منصة اتصال للتبادل النشط للأفراد والمعلومات والمعارف كشركاء متعاونين. وأضاف يون أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سوف يتوسع بذلك إلى ما وراء الأرض ليشمل إلى الفضاء، وأنه لن تقتصر هذه المشاركة على التكنولوجيا والاقتصاد في هذا القطاع، بل ستتوسع لتشمل أمن الفضاء أيضا. وفي هذا السياق، وقعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية ووكالة ناسا الأمريكية على بيان مشترك أمس حول التعاون في استكشاف الفضاء وعلوم الفضاء.