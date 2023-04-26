توقعات التضخم في كوريا تنخفض إلى أقل مستوى منذ 11 شهرا

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تراجعت توقعات التضخم للشهر الثاني على التوالي في شهر أبريل الجاري على خلفية انخفاض أسعار النفط.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار على مدى الأشهر الـ12 التالية، قد بلغ 3.7% هذا الشهر، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بشهر مارس. وتعد هذه التوقعات أقل مستوى منذ أحد عشر شهرا، أي منذ شهر مايو من العام الماضي، عندما سجلت 3.3%.وقال مسؤول في البنك المركزي إن هذا الانخفاض يرجع إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتباطؤ الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية المصنعة على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الخدمات ورسوم المرافق العامة.وقد سجل التضخم الملحوظ لدى المستهلكين خلال العام الماضي 4.9%، بانخفاض أيضا مقداره 0.2% مقارنة بالشهر السابق.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يقيس الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية للمستهلكين، بمقدار 3.1% على أساس شهري، ليصل إلى 95 نقطة في أبريل.