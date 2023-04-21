عدد الأجانب المقيمين في كوريا بصفة غير شرعية يسجل رقما قياسيا

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بلغ عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية بصفة غير شرعية 414 ألفا و45 شخصا حتى نهاية شهر مارس الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا، وذلك بعد أن تجاوز 400 ألف شخص أول مرة في شهر سبتمبر من العام الماضي.وطبقا لإحصاءات صادرة عن مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل اليوم الأربعاء، زاد عدد الأجانب الذين يقيمون في كوريا الجنوبية دون تجديد التأشيرات بعد انتهاء صلاحيتها حتى نهاية شهر مارس الماضي بمقدار 9 آلاف و15 شخصا مقارنة بنهاية الشهر الأسبق.وقد تجاوز عدد الأجانب المقيمين في كوريا بشكل غير شرعي 400 ألف شخص لأول مرة ، ليصل إلى 402 ألفا و755 شخصا في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، ثم 412 ألفا و659 شخصا في نهاية شهر ديسمبر.وبلغ إجمالي عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية مليونين و335 ألفا و595 شخصا في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 18.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.