الرئيس يون يعقد محادثات قمة مع نظيره الأمريكي بايدن مساء اليوم

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يعقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للولايات المتحدة، محادثات قمة مع نظيره الأمريكي "جو بايدن" مساء اليوم في البيت الأبيض.ومن المتوقع أن يتم في قمة اليوم بحث مختلف القضايا، خاصة المتعلقة بتعزيز الردع الموسع، وتقوية التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، وزيادة التبادلات البشرية.وأعرب الرئيس الكوري "يون" عن أمله في أن يتطور التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليكون تحالفا لحماية الحرية من خلال الثقة المتبادلة.وفيما يتعلق بتعزيز الردع الموسع الذي تقوم بموجبه الولايات المتحدة بنشر أصولها النووية في كوريا الجنوبية في حالة تعرضها لتهديدات نووية، سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة دائمة على مستوى وزير بين سيول وواشنطن لتعمل على ضمان تنفيذ الردع الموسع.ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم بحثها في القمة، تعزيز التعاون المشتركة في مجال التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك سلاسل التوريد وأشباه الموصلات والبطاريات الثانوية.ومن جانبه، قال "جون كيربي" منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية إن نطاق التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يشمل الجهود الرامية إلى ضبط صناعة أشباه الموصلات، وحماية التكنولوجيا الرئيسية، ومواجهة الضغوط الاقتصادية.وقبل انعقاد القمة الكورية الأمريكية، سيقام حفل ترحيب بالرئيس الكوري "يون" في البيت الأبيض، حيث سيكون الرئيس الأمريكي "بايدن" في استقبال الرئيس "يون" أمام البيت الأبيض.وسوف تتبع القمة مأدبة عشاء رسمية تقام تكريما للرئيس الكوري "يون" وعقيلته والوفد المرافق له.