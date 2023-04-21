كوريا تسجل أقل مستويات للخصوبة في فبراير

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وسط استمرار الانخفاض الطبيعي في عدد السكان لـ40 شهرا متتالية، سجلت كوريا الجنوبية أقل المستويات على الإطلاق في الخصوبة في شهر فبراير الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد ا الجدد 19 ألفا و939 طفلا في شهر فبراير الماضي، بانخفاض نسبته 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس أشهر فبراير منذ جمع الإحصاءات الشهرية ذات الصلة في عام 1981.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد شهد انخفاضا في جميع أرجاء البلاد ما عدا خمس مدن ومقاطعات.كما أشار إلى أن معدل المواليد الخام، الذي يعني معدل الخصوبة لكل ألف شخص قد بلغ 5.1 طفل، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.أما عدد الوفيات في فبراير فبلغ 27 ألفا و390 شخصا، بانخفاض نسبته 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان بشكل طبيعي بمقدار 7 آلاف و452 نسمة.