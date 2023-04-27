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السياسية

الرئيس يون يصف التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنه تحالف عالمي حقا

Write: 2023-04-27 09:22:44

الرئيس يون يصف التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنه تحالف عالمي حقا

Photo : YONHAP News


أكد الرئيس "يون صوك يول" على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسط التهديدات العالمية للسلام والاستقرار، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة الثنائية يوم الأربعاء (بالتوقيت الأمريكي).
وبعد حفل الترحيب في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في وقت سابق من صباح اليوم، جلس "يون" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في المكتب البيضاوي.
وقد ذكر الرئيس الأمريكي أولا أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو الدعامة الأساسية للأمن الإقليمي والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكد أهميته مشيرا إلى دعم البلدين لأوكرانيا في دفاعها عن ديمقراطيتها ضد اعتداء روسيا.
كما شكر "بايدن" الرئيس الكوري "يون" على جهوده الدبلوماسية الشجاعة والقائمة على المبادئ مع اليابان، والتي عززت الشراكة الثلاثية بين سيول وواشنطن وطوكيو.
ومن جانبه، شدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن التحالف أمر بالغ الأهمية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في مواجهة التحديات في مجال أمن الغذاء والطاقة، فضلا عن تعطيل سلاسل التوريد وعرقلتها.
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