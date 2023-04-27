الرئيس بايدن يؤكد أن قانون الرقائق الأمريكي يفيد كلا من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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قال الرئيس "جو بايدن" إن قانون تخفيض التضخم وقانون الرقائق والعلوم الأمريكيين يخلقان وظائف جديدة في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وأكد أنهما لا يستهدفان الصين.وكان التعامل مع هذين التشريعين الجديدين ضمن جدول الأعمال الرئيسي للقمة الثنائية، حيث يزور الرئيس "يون صوك يول" الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين.وردا على سؤال حول الرسالة التي يوجهها "بايدن" إلى الشركات الكورية الجنوبية المتضررة من القانونين الأمريكيين، قال "بايدن" في المؤتمر الصحفي المشترك عقب اجتماع القمة في واشنطن يوم الأربعاء (بالتوقيت الأمريكي) إن قانون الرقائق تم تشريعه لتأمين استقرار سلاسل توريد أشباه الموصلات والتي كانت مشكلة خلال الجائحة، مشيرة إلى أنه يعد مكسبا لكلا البلدين.وأضاف الرئيس الأمريكي أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية مفيد أيضًا للولايات المتحدة.