الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

النيابة العامة تداهم بنك اوري ضمن التحقيقات في فضيحة فساد

Write: 2023-04-27 09:32:35Update: 2023-04-27 09:46:07

النيابة العامة تداهم بنك اوري ضمن التحقيقات في فضيحة فساد

Photo : YONHAP News

داهمت النيابة العامة أمس الأربعاء المقر الرئيسي لبنك "اوري" ضمن تحقيقاتها في مزاعم الرشوة المنسوبة لمستشار خاص سابق، وسط فضيحة الفساد العقاري البارزة.
وأرسل مكتب النيابة العامة بمنطقة سيول المركزية المدعين والمحققين إلى مقر البنك ومكاتب ومنازل مسؤولي البنك، للبحث عن الأدلة ذات الصلة ومصادرتها ضمن قضية الرشوة. وتشتبه النيابة في أن المستشار الخاص السابق "بارك يونغ سو" تلقى وعدا باستلام حوالي 20 مليار وون من "كيم مان بيه" وزملائه مقابل مساعدتهم في تشكيل تجمع تجاري لمشروع التطوير العقاري في "ديه جانغ دونغ" في عام 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك "اوري".
وتأتي المداهمة الأخيرة بعد حوالي شهر من مداهمة النيابة لمقر البنك ومكاتب ومنازل "بارك" ومساعده السابق "يانغ جيه شيك" لمصادرة الوثائق المتعلقة بالرشوة المشتبه بها.
وقد أصدر "بارك" بيانا حينها نفى فيه تورطه في مشروع التطوير، كما نفى مزاعم الرشوة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;