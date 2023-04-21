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السياسية

رئيس الأركان الكوري يشدد على الاستجابة الموحدة للتهديد النووي الكوري الشمالي

Write: 2023-04-27 09:33:16Update: 2023-04-27 09:46:24

رئيس الأركان الكوري يشدد على الاستجابة الموحدة للتهديد النووي الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن رئيس الأركان "كيم سونغ كيوم" حضر منتدى أمني عبر الفيديو لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أمس الأربعاء، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين من 24 دولة في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والصين وأستراليا والهند.
وقد استضافت المنتدى القيادةُ الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتمت فيه مناقشة التحديات الأمنية الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لكل دولة.
وخلال الجلسة، وصف "كيم" التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية بأنها التحدي الأمني الأكثر إثارة للقلق في المنطقة، مشددا على أهمية الرد الموحد على تلك التهديدات.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة أيضا إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي يصادف هذا العام الذكرى السبعين على تأسيسه، سوف يواصل المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة وخارج شبه الجزيرة الكورية.
يُذكر أن المنتدى بدأ عقده منذ سبتمبر 2021، ولكن ليس على أساس منتظم.
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