النص الكامل للكلمة الافتتاحية للرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة الثنائية

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«السيد الرئيس، صديقي، يشرفنا أن نحتفل معكم بالذكرى السبعين لتأسيس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. لقد قال الرئيس الأمريكي "أيزنهاور" منذ سنوات عديدة ماضية إن أمن أي دولة يعتمد على أمن شركائها.واليوم يشرفني أن أقول، سيدي الرئيس، إنني أعتقد أن شراكتنا جاهزة للتصدي لأي تحديات قد نواجهها. ونحن نرى ذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث يشكل تحالفنا الدعامة الأساسية التي يقوم عليه الأمن والازدهار الإقليمي.ونرى ذلك في دفاعنا عن القيم الديمقراطية، بدءًا من قيادة كوريا الجنوبية للقمة القادمة من أجل الديمقراطية، إلى التزامنا المشترك بالوقوف مع أوكرانيا وهي تدافع عن ديمقراطيتها ضد اعتداء روسيا.ونرى ذلك أيضا في الطريقة التي نضاعف بها تعاوننا كحلفاء، حتى في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية تحدياتها.ونراه في تعاوننا الاقتصادي المتنامي. إن الشركات الكورية الجنوبية تستثمر المليارات في الولايات المتحدة، ونحن معًا نبني المستقبل: كل شيء من السيارات الكهربائية والبطاريات إلى الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات.سيدي الرئيس، أود أن أشكرك على جهودك الدبلوماسية الشجاعة القائمة على المبادئ مع اليابان، والتي عززت شراكتنا الثلاثية. لقد أحدثت فرقا عظيما.إنني أتطلع إلى لقائنا اليوم. والأهم من ذلك، إنني أتطلع إلى المستقبل الذي ستقوده بلداننا معًا. شكرا لوجودك هنا».