سيول وواشنطن وطوكيو تنسق لعقد قمة ثلاثية الشهر القادم

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قال تقرير صحفي نشرته صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم إن الحكومات الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية تنسق حاليا لعقد قمة ثلاثية بينها على هامش قمة مجموعة الـ7 التي ستعقد من الـ19 إلى الـ21 من شهر مايو القادم في مدينة "هيروشيما" اليابانية.وأوضح التقرير أن البلدان الثلاثة تدرس خطة لعقد القمة الثلاثية يوم 21 من الشهر القادم، وهو آخر أيام قمة مجموعة الـ7.الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" كان قد وجه دعوة إلى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" الشهر الماضي للمشاركة في قمة مجموعة السبع، كما أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سوف يحضر قمة المجموعة.وإذا تحققت القمة الثلاثية، فسوف تكون تلك المرة الأولى التي يلتقي قيها قادة الدول الثلاث معا منذ 6 أشهر، أي منذ أن التقوا خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، التي عقدت في العاصمة الكمبودية "بنوم بن" في شهر نوفمبر من العام الماضي.وصرح مسؤول في الحكومة اليابانية بأن الولايات المتحدة هي التي اقترحت عقد القمة الثلاثية بهدف ترسيخ التعاون الكوري الأمريكي الياباني.وتوقعت الصحيفة أن تركز القمة الثلاثية على مناقشة سبل عملية لتقاسم المعلومات عن الصواريخ الكورية الشمالية بين الدول الثلاث إلى جانب تعزيز التضامن بينها.