الرئيس الكوري يتلقي مع إيلون ماسك

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قال "تشيه سانغ موك" مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية إن الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، قد التقى أمس بـ" إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بناء على طلب من "ماسك".وخلال اللقاء، طلب الرئيس الكوري من رئيس الشركة الأمريكية الاستثمار في كوريا مشيرا إلى أن كوريا تتمتع بأعلى مستوى من تقنيات تصنيع الروبوتات والموارد البشرية عالية الجودة، كما أكد على أن كوريا تمثل بلدا يمكن أن تحقق فيه شركة "تسلا" أعلى كفاءة في تشغيل "غيغا فاكتوري" التابع لها.وتعهد الرئيس يون بتقديم دعم فعال في مجال المواقع والقوى العاملة والضرائب إذا قررت "تسلا" الاستثمار في كوريا.ومن جانبه، قال "ماسك" إن كوريا إحدى الدول القوية المرشحة للاستثمار في "غيغا فاكتوري"، موضحا أنه ينوي القيام بزيارة إلى كوريا.وبالإضافة إلى ذلك، تم خلال اللقاء التطرق إلى أعمال شركة "سبيس إكس" للفضاء التي يرأسها "ماسك"، حيث أعرب الرئيس الكوري عن تطلعه لتوسيع التعاون مع تلك الشركة الأمريكية من أجل تنمية صناعة الفضاء الكورية، وأمله في مشاركة الشركات الكورية في مسار الابتكار الجديد والتحديات.