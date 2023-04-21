انعقاد آخر جلسة برلمانية لشهر أبريل اليوم

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تُعقد اليوم الخميس آخر جلسة برلمانية عامة غير عادية لشهر أبريل، وسط تراكم مسودات القوانين المثيرة للجدل، بما في ذلك قانون التمريض، وقانون للتحقيقات الخاصة في قضية الرشوة، وقضية زوجة الرئيس "كيم كون هي".وخلال الجلسة العامة التي ستبدأ في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، من المتوقع أن يتصادم المعسكران الحاكم والمعارض حول وضع قانون التحقيقات الخاصة على المسار السريع، والموافقة على قانون التمريض.وكان "بارك هونغ كُن" زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي قد صرح بأن الحزب سيسعى إلى تمرير القوانين الخاصة برعاية المعيشة، بما في ذلك قوانين "التحقيقات الخاصة" و"التمريض" و"الرعاية الطبية".وفي المقابل، قال "يون جيه اوك" زعيم التكتل البرلماني عن حزب "قوة الشعب" الحاكم إنه سيقترح على الرئيس "يون صوك يول" ممارسة حق الفيتو إذا قام المعكسر المعارض بالموافقة قسرا على قانون التمريض أو قانون التحقيقات الخاصة.وجاء ذلك بعد أن أجرى زعيما التكتل البرلماني للحزبين الحاكم والمعارض مشاورات في اللحظات الأخيرة حول التعامل مع مسودات القوانين المثيرة للجدل أمس، إلا أنهما فشلا في تضييق الخلافات بينهما.لكن الجانبين اتفقا أمس على تمديد مقداره 6 أشهر إضافية لأنشطة اللجنتين البرلمانيتين الخاصتين للإصلاحات السياسية وإصلاح نظام معاشات التقاعد، والتي ستنتهي صلاحية أنشطتهما في نهاية هذا الشهر.ومن المنتظر أيضا أن تتناول جلسة اليوم مسودة تعديل قانون البث والتي تتضمن تغييرات في هيكل إدارة البث العام.