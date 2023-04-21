سام سونغ للإلكترونيات تحقق عجزا ضخما في الربع الأول

Photo : YONHAP News

سجلت شركة سام سونغ للإلكترنيات عجزا ضخما تجاوز 4.5 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 3.6 مليار دولار، في قطاع أشبه الموصلات وحده خلال الربع الأول من هذا العام، لتنخفض أرباحها التشغيلية بأكثر من 95% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقالت الشركة الكورية إن أرباحها التشغيلية في الربع الأول من هذا العام بلغت 640 مليارا و200 مليون وون، أي ما يساوي حوالي 512 مليونا و160 ألف دولار، بانخفاض 95.5% بالمقارنة مع نفس الربع السنوي من العام الماضي.وبلغ حجم مبيعاتها 63 تريليونا و745 مليارا و400 مليون وون، أي ما يعادل حوالي خمسين مليارا و996 مليونا و320 ألف دولار، بانخفاض 18.1% بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.أما أرباحها الصافية فقد بلغت تريليونا و574 مليارا و600 مليون وون، أي ما يعادل حوالي مليار و269 مليونا و680 ألف دولار.وفي قطاع أشباه الموصلات، سجلت سام سونغ 4 تريليونات و580 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 3.6 مليار دولار.وأوضحت الشركة أن الطلب على أشباه موصلات الذاكرة، بما في ذلك دي رام، قد شهد تباطؤا بسبب تراكم المخزون منها لدى شركائها.ومن ناحية أخرى، بلغت نفقات البحث والتطوير لدى سام سونغ في الربع الأول من العام الماضي 6 تريليونات و580 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 5 مليارات و264 مليار دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.وبلغت قيمة استثماراتها في المرافق 10 تريليونات و700 مليار وون، أي ما يساوي حوالي 8 مليارات و560 مليون دولار، بزيادة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أيضا رقم قياسي جديد.وقالت الشركة إنها سوف تستمر هذا العام في ضخ استثمارات في قطاع أشباه موصلات الذاكرة بنفس مستوى العام الماضي، إلى جانب توسيع الاستثمارات في البنية التحتية والبحث والتطوير.