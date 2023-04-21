انتشار متحور جديد من فيروس كورونا يسبب أمراضا للعيون

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شهدت كوريا الجنوبية زيادة بنسبة تبلغ حوالي 20% في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق.وقالت السلطات الصحية الكورية إنه قد ظهر متحور جديد من الفيروس يتسبب في حدوث أمراض للعيون، موضحة أنه تم العثور يوم التاسع من شهر مارس الماضي لأول مرة في كوريا على إصابات بالمتحور الجديد "إكس بي بي .1.16" المنتشر حاليا في الهند على النطاق الواسع، مشيرة إلى تم حتى الآن تأكيد إصابة 152 شخصا بهذا المتحور في كوريا.وأوضحت السلطات الصحية أن المتحور الجديد المسمى أيضا بـ" أرك توروس" يستبب في ظهور أعراض كورونا الشائعة، مثل الحمى والسعال، إلى جانب أمراض العيون التي تشمل التهاب الملتحمة وتضخم العين والحكة في العين وغيرها، وتبلغ قوة انتشاره ما بين 1.17 و1.27 ضعف مقارنة مع المتحور "اوميكرون" القائم حاليا، حيث ينتشر في مختلف الدول بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وسنغافوره واستراليا وكندا.وقد وصفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بأنه "مثير الاهتمام"، ومن المرجح أن ينتشره على النطاق الواسع.وأضافت السلطات الصحية الكورية أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا قد زاد بـ18% خلال الأيام السبعة الأخيرة مقارنة مع الأسبوع الأسبق.وقالت السلطات الصحية إنها سوف تراقب عن كثب حركة العدوى بالمتحور الجديد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مستوى خطورته منخفض بعد وضع مختلف المؤشرات ذات الصلة في الحسبان.