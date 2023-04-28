كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدمتا إحاطة مسبقة للصين بشأن إعلان واشنطن

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الصين تلقت إحاطات مسبقة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن إعلان واشنطن، الذي يسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الردع الموسع لكوريا الجنوبية ضد التهديدات النووية المتطورة من جانب كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو سوك" في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن الوزارة قدمت إحاطة مسبقة بشأن ذلك الإعلان إلى الدول المعنية.ورفض مسؤول في الوزارة التعليق على القناة الدبلوماسية التي تم استخدامها لتقديم الإحاطة، ولم يوضح تفاصيل المناقشات.ومن ناحية أخرى، قال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري إن الولايات المتحدة قدمت إحاطة مسبقة للصين أيضا قبل يوم أو يومين من صدور الإعلان.وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية خلال مؤتمر صحفي بأن الولايات المتحدة أوضحت في إحاطة مسبقة للصين أسباب الإجراءات الواردة في الإعلان، مشيرا إلى أن جهود منع الانتشار النووي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تخدم أيضا مصالح الصين.