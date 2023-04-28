أرباح إل جي في الربع الأول تتجاوز توقعات السوق

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سجلت شركة "إل جي" للإلكترونيات ما يقرب من 1.5 تريليون دولار أرباحا تشغيلية في الربع الأول، على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، متجاوزة توقعات السوق.وقالت الشركة الكورية العملاقة أمس الخميس إن أرباحها التشغيلية وصلت إلى 1.49 تريليون وون في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 22.9% على أساس سنوي.وقد فاق هذا الرقم توقعات السوق التي قدرت الأرباح عند 1.2 تريليون وون.وانخفضت المبيعات بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 20.41 تريليون وون، مع انخفاض صافي الربح بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 546.5 مليار وون.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2009 التي تتفوق فيها "إل جي" للإلكترونيات على "سام سونغ" للإلكترونيات في الأرباح التشغيلية.وسجل قطاع الأجهزة المنزلية في "إل جي" أكثر من 8 تريليونات من المبيعات وأكثر من تريليون وون من الأرباح التشغيلية، وكلاهما رقم قياسي للربع الأول.