الصين تنتقد بيان القمة الأمريكية الكورية بشأن مضيق تايوان

Photo : YONHAP News

احتجت الصين بشدة على البيان المشترك الذي صدر بعد القمة الثنائية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والذي شدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى فهم حقيقة قضية تايوان بوضوح، واحترام سياسة "الصين الواحدة".وحث المتحدث الصيني سيول وواشنطن على توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن هذه القضية وعدم سلوك المسار الخطأ والخطير، مشددا على أن قضية تايوان شأن داخلي محض للصين، وأن تايوان في صميم مصالح الصين الجوهرية، وأن حل قضية تايوان مسألة تخص الشعب الصيني وأن تدخل القوى الخارجية فيها أمر غير مقبول.وفي بيان مشترك صدر بعد القمة بين الرئيس "يون سوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" أول من أمس الأربعاء، أكد الرئيسان مجددا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان كعنصر لا غنى عنه للأمن والازدهار في المنطقة، كما عارضا بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك الادعاءات البحرية غير القانونية، وعسكرة الجزر الاصطناعية، والأنشطة القسرية.