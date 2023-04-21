تراجع الاستثمارات في كوريا رغم الزيادة المتزامنة في الإنتاج والاستهلاك

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تراجعت الاستثمارات في المرافق الإنتاجية في كوريا الجنوبية خلال شهر مارس الماضي، بينما سجل الإنتاج والاستهلاك زيادة متزامنة.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، زاد مؤشر الإنتاج في الصناعات المعدنية والإدارة العامة وصناعات الخدمات بنسبة 1.6% في مارس مقارنة بالشهر الأسبق، فيما شهد انخفاضا في الإنشاءات، ليصل مؤشر الإنتاج الصناعي للبلاد إلى 111.6 نقطة.وسجل الإنتاج الصناعي الإجمالي انخفاضا في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، ثم بدأ يزداد منذ بداية هذا العام.وقال التقرير إن الاستهلاك في مارس شهد زيادة بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق بفضل زيادة حجم مبيعات وقود السيارات والأدوات الإلكترونية المنزلية، بينما انخفض الاستثمار في المرافق الصناعية بنسبة 2.2% في مارس مقارنة بالشهر الأسبق.وقد ارتفع المكون الدوري للمؤشر المتزامن، والذي يمثل وضع الاقتصاد الحالي، بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 99.9 نقطة، مواصلا الاتجاه التصاعدي للشهر الثاني على التوالي، بينما انخفض المكون الدوري للمؤشر الرائد، والذي يتوقع مستقبل الأوضاع الاقتصادية، بنسبة 0.3%، ليصل إلى 98.2 نقطة، ليواصل الانخفاض للشهر التاسع على التوالي.