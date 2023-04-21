الرئيس يون يندد بالحرب ضد أوكرانيا في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي

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ندد الرئيس "يون صوك يول" بالحرب ضد أوكرانيا في كلمة ألقاها أمام اجتماع مشترك للكونغرس الأمريكي أمس الخميس في واشنطن.وقال الرئيس "يون" في كلمته باللغة الإنغليزية إن الحرب ضد أوكرانيا تمثل "انتهاكا للقانون الدولي"، ووصفها بأنها محاولة لتغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد، كما أكد على أن كوريا الجنوبية تدين بشدة "الهجوم المسلح غير المبرر ضد أوكرانيا".وتعهد "يون" بالتضامن مع العالم الحر، وقال إن كوريا الجنوبية "ستعمل لحماية حرية شعب أوكرانيا ودعم جهودهم في إعادة الإعمار". وفي خطابه أيضا، قال "يون" إن كوريا الجنوبية ستقوم بدور "بوصلة الحرية"، حيث تعهد بالعمل على تعزيز الحرية في جميع أنحاء العالم إلى جانب الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالتهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية، شدد "يون" على ضرورة تسريع التعاون الأمني الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو، إلى جانب التنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال إن سيول سترد بحزم على أي استفزازات، لكنها ستُبقي الباب مفتوحا للحوار في نفس الوقت، داعيا بيونغ يانغ إلى التخلي عن تطوير الأسلحة النووية وارتكاب الاستفزازات.وأوضح "يون" أنه اقترح "المبادرة الجريئة" في العام الماضي لتحسين الاقتصاد والمعيشة في كوريا الشمالية بدرجة كبيرة مقابل إيقاف بيونغ يانغ برنامجها النووي والبدء في نزع سلاحها النووي، وحثها مرة أخرى على وقف استفزازاتها واتخاذ المسار الصحيح. كما تحدث الرئيس عن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ودعا لزيادة الوعي العالمي بالوضع المزري لحقوق الإنسان هناك.