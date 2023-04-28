الرئيس يون يحضر مأدبة غداء رسمية مع نائبة الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية

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حضر الرئيس "يون صوك يول" مأدبة غداء أقامتها نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" ووزير الخارجية "أنتوني بلينكين" أمس الخميس.وفي مأدبة الغداء التي أقيمت في وزارة الخارجية، قال "يون" إنه يخطط لتطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بطريقة تزيد من الفوائد العملية لشعبي البلدين، وأشار إلى أنه على مدار السبعين عاما الماضية، تطور التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليصبح أنجح تحالف في التاريخ على الأرض التي صنعتها تضحيات قدامى المحاربين في الحرب الكورية.وأضاف أن البلدين سيعمقان التضامن والتعاون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك أشباه الموصلات وفيزياء الكم والذكاء الاصطناعي والفضاء.ومن جانبها قالت "هاريس" إن زيارة "يون" تظهر أن التحالف الثنائي هو تحالف عالمي حقا، بينما قال "بلينكين" إن كوريا الجنوبية هي أقوى الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة، مشددا على أن التزام واشنطن بالدفاع المتبادل لم يتزعزع أبدا.