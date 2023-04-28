مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى قرارا للترحيب بزيارة الرئيس الكوري

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أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يرحب بالزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الكوري "يون صوك يول"، ويحتفل بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقالت السفارة الكوري لدى الولايات المتحدة أمس الخميس إن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالإجماع على القرار مساء الأربعاء، بعد يوم من تقديمه رسميا من قبل لجنة العلاقات الخارجية في المجلس.وأضافت السفارة أن التمرير السريع للقرار من قبل مجلس الشيوخ، قبل الخطاب المقرر أن يلقيه "يون" أمام جلسة مشتركة للكونغرس، يظهر الدعم القوي من الحزبين للزيارة وللتحالف بين البلدين.ويرحب القرار بالزيارة الرسمية التي يقوم بها "يون"، ويحث البلدين على استغلال هذه المناسبة لزيادة تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية والشعبية الوثيقة بينهما، كما يعيد التأكيد على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، باعتباره الدعامة الأساسية لحماية السلام والأمن والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ.