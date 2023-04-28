غواصة نووية أمريكية من طراز أوهايو تزور كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه سيتم نشر غواصة باليستية تعمل بالطاقة النووية من طراز "أوهايو" في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لإعلان واشنطن.وشارك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، الجنرال "بات رايدر" هذه المعلومات في مؤتمر صحفي أمس الخميس، عندما سئل عن نوع الغواصة التي سيتم نشرها في كوريا الجنوبية بموجب الإعلان الصادر بعد القمة بين رئيسي البلدين يوم الأربعاء.ويشار إلى إن نشر الغواصة النووية من فئة "أوهايو"، وهي واحدة من 14 غواصة لدى البحرية الأمريكية وتحمل ما يصل إلى 20 صاروخا باليستيا بمدى يصل إلى 7 آلاف كيلومتر، وهو ما يدل على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الردع الموسع ضد التهديدات النووية المتطورة لكوريا الشمالية.وحول إنشاء مجموعة استشارية نووية بين البلدين، قال "رايدر" إنها ستناقش خطط التحضير للطوارئ النووية ونهج البلدين الحليفين في الردع الموسع، لكنه أضاف أنه ليس لديه ما يعلنه بشأن اجتماعها الافتتاحي.وقد تم الكشف عن إنشاء المجموعة أول من أمس الأربعاء بعد القمة بين رئيسيْ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في واشنطن، ضمن إجراءات تعزيز الردع الموسع.