الرئيس يون يزور البنتاغون ويحضر جلسة إحاطة أمنية

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تلقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" إحاطة أمنية من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين خلال زيارته إلى وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أمس الخميس.وفي اليوم الرابع من زيارته الرسمية التي تستغرق 6 أيام، زار "يون" مقر وزارة الدفاع الأمريكية والتقى بالوزير "لويد أوستن"، قبل أن يزور مركز القيادة العسكرية الوطنية لتلقي إحاطة حول المراقبة الاستراتيجية الأمريكية وأنظمة الاستجابة للأزمات.يُذكر أن "يون" هو أول رئيس كوري جنوبي يزور مقر القيادة العسكرية الوطنية، وقد قام الرئيسان السابقان "لي ميونغ باك" و"بارك كون هي" بزيارة للبنتاغون في عامي 2011 و2015، لكنهما قاما بجولة في منشآت أخرى.وقال "كيم تيه هيو" النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي الكوري في مؤتمر صحفي إن المقر هو مركز قيادة وتحكم رئيسي داخل البنتاغون يساعد الرئيس الأمريكي مباشرة والقادة العسكريين في حالات الطوارئ.كما زار الرئيس "يون" وكالة مشروعات الأبحاث الدفاعية المتقدمة، ليصبح أول رئيس أجنبي يزور تلك المنشأة، حيث تلقى تقريرا وناقش سبل خلق بيئة بحثية تؤدي إلى الابتكار التكنولوجي.