الحكومة الكورية تزيد دعمها لإنعاش الصادرات والاستثمار

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قال نائب وزير المالية الكوري "بانغ كي سون" إن الحكومة ستعزز التواصل بينهما وبين السوق، وتزيد دعمها الضريبي والمالي ضمن الجهود الرامية إلى إنعاش الصادرات والاستثمار.جاء ذلك في اجتماع طارئ لنواب الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية وكبار المسؤولين الحكوميين عن شؤون الصادرات والاستثمار،عقد اليوم الجمعة، حيث أكد على ضرورة استعادة حيوية الصادرات والاستثمار لإنعاش الاقتصاد الكوري بشكل حقيقي.وأضاف "بانغ" أن مؤشرات الاستهلاك، خاصة في مجالات مبيعات التجزئة وصناعة الخدمات، شهدت تحسنا بشكل عام، بينما مؤشرات الاستثمار في المرافق الإنتاجية والإنشاءات سجلت ركودا إلى حد ما.وشدد على أن الحكومة ستتخذ عددا من التدابير السياسية الجريئة والشاملة، بما في ذلك تقديم مزايا ضريبية ومالية، وتخفيف القيود، لاستعادة حيوية الصادرات والاستثمار.وقال "بانغ" إن الحكومة سوف تستمر في تعزيز التواصل مع الشركات والسوق لحل الصعوبات التي تواجهها الشركات في الاستثمار.